Jacques Brel era nato a Schaerbeek, un bel quartiere di Bruxelles, e si definiva “cantante fiammingo francofono”. Ci ha dato delle canzoni tristi (tante), delle canzoni allegre (un po’ di meno) e delle canzoni che prendono la tristezza di petto trattandola con un po’ di sarcasmo, come una vecchia conoscenza. La #canzonedelgiorno è una di queste. La mattina mi viene in mente spesso. Anche oggi. È in francese, ma se la cercate la trovate anche in fiammingo.