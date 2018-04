Rusty il selvaggio di Francis Ford Coppola uscì nel 1983, e all’epoca diventò subito una grande passione di molti per il suo clima maudit tutto moto. Per le mie compagne di classe aveva una carta in più perché c’erano i giovani Matt Dillon e Mickey Rourke. Al di là di questo, aveva una colonna sonora di serie A, a cura di Stewart Copeland. La #canzonedelgiorno, con la sua chitarra in levare, aveva un buon profumo di Police, ma la voce (e coautore del pezzo) era Stan Ridgway, che aveva appena mollato i Wall of Voodoo per partire con la carriera solista. Peccato che su Spotify non c’è: oggi solo video.