Per la festa della liberazione arrivano delle bandiere del nostro prog. Gli Area hanno segnato un’epoca speciale per la musica italiana più impegnata politicamente e musicalmente, e il loro album Crac! (1975) è sempre stupefacente per fantasia e complessità, non solo grazie al genio vocale di Demetrio Stratos. Stamattina la mia radio mi ha svegliato con la #canzonedelgiorno, uno dei loro pezzi di riferimento. Potreste fare come me e celebrare il 25 aprile sentendovi tutto il disco.