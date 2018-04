Sabato brasiliano

I Som Imaginário nacquero alla fine degli anni sessanta per accompagnare Milton Nascimento, poi ebbero una carriera autonoma. Il loro primo album, del 1970, è uno di quei momenti che rendono unica la musica brasiliana di quel periodo: dieci canzoni che sembrano arrivare da dieci band diverse, tutte perfette nell’immergere in una luce luminosissima un grande frullato dei suoni più avanti della loro musica di casa e di quella del resto del mondo. La #canzonedelgiorno è un assaggino. Su Spotify c’è tutto l’album, per una scoperta meravigliosa che vi porterete dietro per sempre. Domani è sabato: è bello salutarlo così.