Rasatura perfetta

La #canzonedelgiorno di oggi è anche un film, tutto intero. Nel 1967 Martin Scorsese aveva 25 anni e per un corso della Tisch school of the arts di New York realizzò The big shave, un cortometraggio splatter metaforicamente dedicato alla guerra in Vietnam. La sua unica colonna sonora è una registrazione del 1937, I can’t get started in una versione morbidamente swinging di Bunny Berigan con la sua tromba sfolgorante. Eccovi tutto qua. Però se il sangue vi fa impressione anche se è finto, occhio che Scorsese ci sguazzava già da giovane: limitatevi all’ascolto.