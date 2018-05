Robert Mitchum (1917-1997) passa alla storia come uno dei volti più celebri della storia di Hollywood. Meno noto è il fatto che era anche un musicista dilettante ma bravo. Nel 1956 era a Tobago per girare il drammone di John Huston L’anima e la carne e scoprì il calypso, che negli Stati Uniti non era ancora di moda. Lo assorbì abbastanza da dedicargli tutto un piacevolissimo album, nel quale sfoggia anche un accento caraibico molto credibile. C’è anche la #canzonedelgiorno.