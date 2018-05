Portami fuori

Era il gennaio del 2004 quando da Glasgow arrivarono i Franz Ferdinand con la #canzonedelgiorno, singolo che, dopo quattordici anni, resta il loro pezzo più famoso. Ha la caratteristica speciale di essere due canzoni in una: per 50” c’è la prima, poi rallenta un pochino e parte la seconda. È un’ideona, e funziona benissimo. Loro sono sempre sulla breccia, quest’estate saranno in giro con i loro concittadini dei Mogwai. Secondo me ne può uscire una bella serata. Angolino nostalgia: il cantante e leader Alex Kapranos teneva una rubrica sul Guardian per raccontare i ristoranti dove gli capitava di passare durante il tour mondiale della band. La pubblicava anche Internazionale, ci facemmo anche un libro. Chissà se si trova ancora. E chissà quanti di quei ristoranti sono ancora lì.