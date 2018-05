Seguire Lou Reed era un’esperienza altalenante: un disco era bello, quello dopo così così, quello dopo ancora brutto e via. Il 1990 era stato un anno buono soprattutto grazie a Songs for Drella, un album registrato insieme a John Cale, ex compagno di Velvet Underground, in omaggio al loro scopritore Andy Warhol. La #canzonedelgiorno è lì.