Nel 1961 Judy Garland registrò un suo concerto a New York. Judy at Carnegie Hall fu un colossale best seller e passò 73 settimane tra gli album più venduti nella classifica di Billboard, 14 al primo posto. Nel 2006 Rufus Wainwright ha reso omaggio a questo monumento all’entertainment rifacendo esattamente lo stesso show. Rufus does Judy at Carnegie Hall gli permette di esibirsi in una performance di serie A e nel repertorio classico della grande canzone americana. Come la #canzonedelgiorno.