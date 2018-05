La #canzonedelgiorno è entrata nella mia vita con Searching for the young soul rebels, il primo album dei Dexys Midnight Runners, del 1980, una pietra miliare che ci ha già regalato un pezzo mattutino. In realtà è la cover di un singolo del 1967 di Chuck Wood, uno di quegli oscuri 45 giri che uscivano negli Stati Uniti senza che se ne accorgessero in molti, poi attraversavano l’oceano e diventavano una colonna delle discoteche nel momento d’oro del northern soul. Di qua o di là, è potentissima.