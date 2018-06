Più che una canzone gli Xtc meriterebbero un libro. Venivano da Swindon e da quando sono nati, nel 1977, a quando si sono sciolti, nel 2002, hanno sfornato una quantità impressionante di album e singoli, sempre diversi e sempre mostrando una strada nuova e interessante al pop britannico, tra new wave, power pop e giochini vari. Scegliere solo un pezzo è difficilissimo. Oggi mi sono svegliato con in testa la #canzonedelgiorno, quindi eccola. È un singolo del 1978 che uscì anche sulle ristampe dell’album Go 2. Bellissimo come tutti, con in più una copertina dello studio Hipgnosis di Storm Thorgerson, un croccante saggetto su cos’è una copertina. Se ve lo cercate usato, occhio! Parte del testo del retro, con i credit del disco, è sul poster che sta dentro. Meraviglia.