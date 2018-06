Controcover

Ci è già capitato di rievocare la cover in inglese di una canzone italiana. Mi sa che la più famosa è Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio del 1965, che la grandissima Dusty Springfield sentì a Sanremo e acchiappò subito per sé, facendola diventare una colonna del suo repertorio (e la #canzonedelgiorno). Poi l’hanno ripresa Elvis Presley e mucchi di altri cantanti. Pare che a Dusty non piacesse il risultato della registrazione, così la fece rifare cantando dal fondo della tromba delle scale dello studio: era una perfezionista.