Ieri ho contattato un agente per comprare i diritti di un bellissimo articolo del New Yorker su Frankenstein, spero che lo potrete leggere tutti presto su Internazionale. Evidentemente ho passato il tempo pensando, più che a Mary Shelley, al film di Mel Brooks che molti di noi conoscono completamente a memoria. La #canzonedelgiorno non può che essere questa. Nella sua versione originale, quella di Fred Astaire, non quella del film con Gene Wilder e la sua povera creatura.