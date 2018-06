Vi sono piaciuti gli Smiths? Rieccoli, con il trucco. Negli anni sessanta Sandie Shaw era una giovane pop star britannica. Ebbe qualche hit che è rimasta nella memoria (una anche in italiano: Those were the days da noi era Quelli erano giorni). Era famosa come “la cantante scalza” perché di solito si esibiva così. Il Morrissey teen ager era un suo fan, così nel 1984 appena ci riuscì recuperò dal dimenticatoio la sua passione adolescenziale e le fece fare un singolo accompagnata dagli Smiths: il lato a è la #canzonedelgiorno. Nel video di Top of the pops lei è tarantolata quasi quanto lo era lui all’epoca. E – tutti a ridere – gli altri tre sono scalzi.