Tutto il mio amore per gli Smiths, che ha invaso questa paginetta negli ultimi giorni, cominciò in una maniera molto anni ottanta: con una cassetta, una classica C90, fatta da un’amica che conosceva i miei gusti. Di qua c’era un best degli Smiths fatto da lei, di là c’erano i Cure. È così che pezzi come la #canzonedelgiorno entrarono a far parte della mia dieta quotidiana. Anche oggi fanno sempre bene.