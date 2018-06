È cominciata l’estate e come ogni anno mi viene in mente il grande classico di Eddie Cochran, caposaldo rockabilly e – probabilmente! – la prima canzone che nel testo cita le Nazioni Unite. Per la #canzonedelgiorno stavo per darvi la versione originale, ma poi ha vinto la mia preferita: impossibile sprecare un’occasione per gli Who dal vivo. Mi sa che oggi ascolterò solo Live at Leeds. Fatelo anche voi: la versione di Spotify è da lì.