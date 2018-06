Nel 1986 le Bangles erano nel loro momento d’oro, e l’album Different light era una macchina da hit. Una era la #canzonedelgiorno, pezzo ovvio del lunedì, che era addirittura di Prince. L’aveva scritta, firmandola con il nome d’arte Christopher, per le Apollonia 6: doveva finire in un album che poi non uscì mai (però c’è il demo). Ne approfittarono le Bangles. Eccole qua.