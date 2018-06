La settimana scorsa ho messo Sandie Shaw che rifaceva una canzone degli Smiths (con gli Smiths). A un lettore su Facebook non è piaciuta molto e ha detto che la cover degli Smiths migliore era quella di The headmaster ritual dei Radiohead. Anche secondo me! Era già spuntata da queste parti (se vi va di cercarla, era il 20 novembre) e faceva parte di un’operazione divertente di Thom Yorke e soci, che nel 2007 misero online un po’ di video della band che suonava in studio pezzi nuovi e altra roba. Come la #canzonedelgiorno di oggi, che era il primo singolo dei New Order. Su Spotify ovviamente non c’è, quindi ci metto l’originale, del 1981. Grandissimi, tutti.