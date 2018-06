Ci sono gruppi che sembra proprio impossibile che tornino insieme. I Kinks sono uno di questi, e fanno parte di una ristrettissima élite di quelli che se lo facessero farebbero impazzire milioni di persone di tutte le età. I fratelli Ray e Dave Davies avevano chiuso la baracca nel 1996 dopo l’ennesimo litigio. Ora Ray dice che stanno facendo un disco nuovo e, ci s’immagina, una tournée. È impossibile sottovalutare l’enormità della band dei fratelli Davies, e scegliere una #canzonedelgiorno sola nel loro repertorio è un’impresa, perché i Kinks non sono come nessun altro. Quindi via con questa. Quando escono i biglietti muovetevi in fretta.