I Tears for Fears vengono da Bath, in Inghilterra, e negli anni ottanta avevano fatto un paio di album di pop molto curato. Il secondo, Songs from the big chair (1985), era anche pieno di pezzi che diventarono grandi hit dappertutto. Il terzo, The seeds of love, uscì nel 1989 ed era un esercizio di superproduzione da Beatles post 1966. Funzionava benissimo. E anche qui spuntò il singolo bomba, la #canzonedelgiorno.

Oggi niente link a Wikipedia italiana. Andate qui e scoprite perché.