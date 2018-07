Il ciclista britannico Chris Froome è al centro di una polemica per questioni di doping. Il guaio di Froome è che soffre d’asma, quindi spesso prende un farmaco per essere in grado di gareggiare. L’anno scorso era risultato positivo al Ventolin, il più diffuso spruzzino per respirare meglio, così per punizione gli organizzatori del Tour de France l’avevano escluso dalla competizione di quest’anno. Ora hanno cambiato idea.

Sono questioni complicate, ma mai quanto la musica di Aphex Twin, che è un genio dell’elettronica pazza. Soffre anche lui d’asma, e nel 1995 ha dedicato la #canzonedelgiorno alla sua medicina di riferimento e a uno dei suoi possibili effetti collaterali: un fastidioso fischione nelle orecchie. Enjoy!