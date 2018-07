Capita che appena mi sveglio la mattina la prima cosa che mi viene in mente è una frase da una canzone, qualche anno fa l’idea di questa rubrichina mi era venuta così. Oggi mi sono svegliato con in testa la #canzonedelgiorno, uno dei tantissimi divertentissimi swingantissimi classici di Fred Buscaglione con i suoi Asternovas. È un singolo del 1955. È un buon sistema per rimediare al caldo.