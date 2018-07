Ladies of the canyon, il terzo album di Joni Mitchell, 1970, fece fare un grande salto in avanti alla carriera della cantautrice canadese. È il primo nel quale il suo sound da folk singer degli anni sessanta cominciò l’evoluzione che non si fermerà più per molti anni. Il pezzo che è rimasto più popolare negli anni è la #canzonedelgiorno. Joni la scrisse alle Hawaii, dal suo albergo: “La mattina ho aperto le finestre e c’erano delle bellissime montagne. Poi ho guardato giù e si vedeva solo un parcheggio enorme. Mi ha spezzato il cuore”. Il video è dal vivo, Spotify è dall’album.