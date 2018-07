Tom Waits è impressionante per la sistematica qualità dei suoi album e dei suoi concerti. Dalla metà degli anni ottanta, insieme a sua moglie Kathleen Brennan cominciò a fare dischi che mettevano insieme la sua inimitabile voce roca con arrangiamenti sempre più straordinariamente bizzarri. Prima di allora ci aveva regalato malinconici album di canzoni notturne, sempre arricchite da una performance vocale speciale. La #canzonedelgiorno è da Nighthawks at the diner (1975), che riproduce uno spettacolo dal vivo registrato in studio con un pubblico ospite, simulazione perfetta di un fumosissimo jazz club di Los Angeles. Anche le parti di chiacchiera sono trascinanti. Certo, non è musica molto adatta per la mattina: sentitevi tutto il disco stasera, con un bel whisky, per darvi un tono.