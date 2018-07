Finalmente

L’irlandese Glen Hansard ha debuttato facendo il ragazzino chitarrista Outspan Foster in The Commitments, film di Alan Parker del 1991 che all’epoca contribuì molto alla moda del grande soul anni sessanta. Da lì è partito per una carriera interessante, soprattutto come musicista. I Frames, il suo primo gruppo, negli anni novanta erano figure importanti della scena rock di Dublino. Io li ho scoperti quando un’amica mi ha regalato il loro quinto album, Burn the maps, del 2004. È sempre un gran disco, e c’è dentro la #canzonedelgiorno. Oggi Hansard ha sempre una base di fan appassionati, continua a lavorare come cantautore rock da solo e ogni tanto spunta in qualche film (Once era bello).