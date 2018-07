Buongiorno Shirley

La prima volta che ho sentito Billy Bragg dal vivo, nel 1987, era ad Arcore (che allora non evocava ancora Berlusconi), pioveva e c’era Real Madrid-Napoli di coppa dei Campioni. Questo non gli impedì di avere un buon pubblico e di fare un concerto lungo e divertente, con anche un po’ di umorismo sul fatto che il concerto era annunciato dai giornali presentandolo come una specie di versione inglese del Bob Dylan del 1963 (abusatissima la parola “menestrello”). In realtà Bllly Bragg era per metà cantautore politico socialista e per l’altra metà cantore di malinconiche storie d’amore. La #canzonedelgiorno è della seconda categoria ed è dal bellissimo album Talking with the taxman about poetry, forse il modo migliore per fare conoscenza con lui. Qui ci sono gli stessi ospiti della #canzonedelgiorno di qualche giorno fa: Johnny Marr e Kirsty MacColl.