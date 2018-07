Non voglio le solite vacanze!

Nel 1977 i Sex Pistols, sorta di caricatura ambulante del neonato punk, s’impegnavano per essere sempre spiacevoli a tutti costi. Il loro primo (e unico vero) album, Never mind the bollocks, here’s the Sex Pistols, prima di dire vaffanculo alla regina, alle case discografiche, alle ragazze e a chiunque altro gli venisse in mente, partiva con la #canzonedelgiorno, nella quale Johnny Rotten ci diceva che non voleva le solite vacanze al sole ma preferiva andare in un posto così bello da avere un nome che evoca un campo di concentramento nazista. Bah – contento lui contenti tutti. Noi preferiamo decisamente andare a riposarci in posti più banali e piacevoli, tipo al mare. Buon riposo a tutti, ci si ritrova da queste parti dopo ferragosto.