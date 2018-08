Guardiano della galassia

Nella mia estate catalana a un certo punto è spuntata una gelataia ventenne un po’ nerd. Un giorno indossava una maglietta illustrata con una cassetta, quella che si vede nel video della #canzonedelgiorno. Era un omaggio a Guardiani della galassia, film di fantascienza del 2014 in cui una cassetta con le canzoni preferite del protagonista ha un ruolo centrale. Mi ha fatto tenerezza, perché per ragioni anagrafiche mi sa che nella vita della gelataia i mischietti fatti da qualche amico o pretendente non hanno il ruolo centrale che hanno avuto per chi è almeno una decina d’anni più vecchio di lei.

La #canzonedelgiorno di oggi era nel film, è un indistruttibile successone che nel 1969 ha trasformato il suo autore e interprete Norman Greenbaum in una celebre one hit wonder.

I molti gelati delle vacanze mi lasciano un interrogativo irrisolto: come mai a Mataró si trova ancora sempre il gusto Puffo, con il suo bell’azzurro chimico? Soprattutto: che sapore ha?