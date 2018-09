Ho visto la luce

Dopo qualche anno come leader dei Nazz tra il 1967 e il 1969, Todd Rundgren decise di lavorare da solo come musicista e come produttore. Il suo primo album, Something/Anything? del 1972, è il suo lavoro di riferimento: un doppio lp pieno di pop rock memorabile che rimane un modello per il sound di quegli anni. Lo registrò suonando tutti gli strumenti e sperimentando con le novità che l’elettronica cominciava a offrire ai musicisti. La #canzonedelgiorno, che apre il primo lato, è solare. Ottima per il lunedì.