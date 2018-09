Mi sono svegliato con una curiosità sul Pipppero. È un singolo di Elio e le Storie Tese del 1992, quando i campionamenti erano già di moda da un po’. Nel pezzo ci sono cose come I feel fine dei Beatles (il riconoscibilissimo arpeggio di chitarra) e Barbara Ann dei Beach Boys (”bababa”). Ma usare questi pezzettini non costava tantissimo? Forse i Beatles non sono campionati ma rifatti uguali uguali. Mah.

Non costa nulla scegliere come #canzonedelgiorno la hit di Carl Douglas, la mia preferita di quelle offerte alle spie bulgare al posto di Ramaya nel gran finale del video degli Elii (che è già stato una #canzonedelgiorno a dicembre e trovate linkato qui).