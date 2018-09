Mi sento proprio Fonzie

Nell’agosto dell’anno scorso mi avevano rubato lo scooter, un Kymco People del 2004. Ieri mi ha chiamato la polizia: l’hanno ritrovato, è per strada a due passi da casa mia. Era già un catorcio prima, ora è peggio. Ha ancora la targa ma non ha più l’assicurazione, quindi ho dovuto portarlo a mano in un garage che me lo tenga fuori dal suolo pubblico finché non verrà a prenderlo uno sfasciacarrozze per fargli fare una fine pietosa.

Suppongo sia per questo che oggi mi sono svegliato canticchiando la #canzonedelgiorno, ridicola hit di Jovanotti primissima maniera, 1989. La dedico con affetto a tutte le due ruote sfigate e alla beata gioventù che se ne va, e forse è meglio. Per me una birra media e per te un gelato.