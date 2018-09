L’Ortica è un quartiere orientale di Milano, dalle parti di Lambrate, con una lunga storia e una sua bella, compatta identità. Per chi non lo conosce esiste lo stesso grazie alla #canzonedelgiorno, un grande classico di Enzo Jannacci del 1966 che racconta le disavventure di un gruppo di ladri con un palo che ha due grandi difetti: non ci vede e non ci sente. Buongiorno con uno dei grandi personaggi della storia della canzone italiana. Senza sottotitoli per quelle poche parole in dialetto.