Nella notte

Bert Kaempfert era un direttore d’orchestra e compositore tedesco specializzato in musica easy listening, quella brutta dei supermercati e degli aeroporti. Il suo posto nella storia della musica pop è legato a due figure contrapposte: Frank Sinatra e i Beatles. Prima toccò alla band di Liverpool, che nel 1961, quando era ad Amburgo, fu scritturata da Kaempfert per accompagnare un suo cantante, Tony Sheridan. È così che spuntò il primo disco registrato dai Beatles, il singolo My Bonnie.

Poi, nel 1966, la Universal commissionò a Kaempfert la canzone dei titoli di M 5 codice diamanti, un mediocre film stile 007. Lui compose la #canzonedelgiorno e la assegnò a Melina Merkourī, la protagonista femminile. Lei però trovava che fosse più adatta a una voce maschile, così toccò a Frank Sinatra. Il singolo, con il sempre sontuoso arrangiamento dell’infallibile Nelson Riddle, diventò subito una hit planetaria. Portò a Frankie molti soldi, ma questo non gli impedì di dire che la canzone era “a piece of shit”. Forse sì. Per qualche soldino si fa tutto.