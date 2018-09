Non avete ancora visto niente

Quando nel 1974 i Bachman Turner Overdrive, band canadese di Winnipeg, registrarono la #canzonedelgiorno non doveva essere un singolo ma solo un pezzo del loro album Not fragile. Poi la Mercury, che pubblicava il disco, cambiò idea. Meglio così: fu un successo sui due lati dell’Atlantico ed è ancora un classico di tutte le radio rock in giro per il mondo. Ci fu chi la accusò di essere un plagio di My generation, per l’ideona del cantante balbuziente. Pare che non sia così: Randy Bachman, leader del gruppo, dice che era una presa in giro di suo fratello Gary. Comunque funziona sempre molto bene.