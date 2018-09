Ero giovane e mi piaceva tanto la pizza. Poi ho conosciuto una ragazza, mi sono innamorato, ci siamo sposati e lei mi faceva sempre la pizza. Abbiamo avuto dei bambini che sono cresciuti forti e sani perché mangiavano molta pizza. Alla fine sono invecchiato, ma prima di morire ho chiesto solo una cosa: seppellitemi con una bella pizza.

È la storia raccontata dalla #canzonedelgiorno, una perla doo wop di Norman Fox and The Rob Roys che per un pasticcio di diritti tra case discografiche rimase in catalogo solo un paio di giorni nel gennaio 1959 e sparì dalla circolazione fino al 1993, quando rispuntò in una sensazionale antologia della Rhino. Peccato: era una hit sicura. Quasi come la pizza.