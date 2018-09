La scena punk di New York della prima metà degli anni settanta era molto turbolenta, con band che si scioglievano o cambiavano nome e continui cambi di formazione. Richard Hell, per esempio, era il bassista della prima formazione dei Television, ma i due leader, lui e Tom Verlaine, litigavano in continuazione, a volte sul palco. Così nel 1976 Hell se ne andò dal gruppo e ne formò un altro, i Voidoids. Nel 1977 le due band pubblicarono il loro primo lp: per i Television fu il fondamentale Marquee moon, per i Voidoids un album che prese il titolo dalla #canzonedelgiorno. È sempre un gran pezzo.