All’inizio la #canzonedelgiorno era il consiglio di un ragazzo a una ragazze. Era il 1962 e il ragazzo era Gil Hamilton, che faceva dischi per varie etichette, ogni tanto firmandosi Johnny Thunder (da non confondere con Johnny Thunders, che negli anni settanta era nei New York Dolls). Poi la canzone cambiò sesso e nel 1963 diventò finalmente una hit grazie alle Exciters (tre ragazze più un ragazzo). Piacque tantissimo alla giovane Dusty Springfield, facendole decidere di cominciare a fare la cantante pop: “Ti prendeva alla gola. Spuntava sparandoti addosso: ‘I know something about love’ ed era fatta”. Ha avuto molte cover in molte lingue. Nella mia vita è arrivata nel 1983 grazie alla colonna sonora del Grande freddo, dove era circondata soprattutto da meraviglie Motown.