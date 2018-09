È nato negli Stati Uniti, ma Ronnie Hawkins è uno dei padri fondatori del rock canadese, macinando successi dall’Ontario dagli anni cinquanta. Uno è la #canzonedelgiorno, un turbolento classico di Bo Diddley che “The Hawk” Hawkins riprese nel 1963. La chitarra distortissima del pezzo è quella di Robbie Robertson , leader degli Hawks, il gruppo di Ronnie Hawkins che dopo pochi anni avrebbe cambiato nome diventando The Band. In L’ultimo valzer, il documentario del concerto d’addio di Robertson e soci nel 1976 con tanti ospiti (regia di Martin Scorsese!) il primo è proprio The Hawk, sempre sulla breccia.