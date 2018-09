Oggi chiude in redazione il prossimo numero di Internazionale extra. Si chiama Kids. Esce il 2 ottobre. Questo momento di pubblicità è una scusa per scegliere come #canzonedelgiorno uno degli ultimi singoli perfetti dei Pet Shop Boys, vera summa nostalgica ma allegra di una carriera sempre splendida. Era il 2016 e nel Regno Unito raggiunse il primo posto della classifica di vendita dei physical singles: veri dischi che durano per sempre, non evanescenti file.