Dall’Australia ogni tanto arrivano grandi star del pop o del rock, ma qua e là spuntano musicisti che mantengono un profilo più basso, come i Go-Betweens. Dalle nostre parti negli anni ottanta il culto della band di Brisbane era una cosa per pochi ascoltatori curiosi. Nel 1988 uscì quello che è rimasto il loro album più famoso, 16 lovers lane. Se vi piace il pop rock leggero con tante chitarre, come quello della #canzonedelgiorno, è roba per voi.