Sto leggendo un libro appassionante, Quando il mondo si fermò ad ascoltare di Stuart Isacoff (Edt). È la storia del giovane pianista texano Van Cliburn, che nell’aprile del 1958, in piena guerra fredda, andò a Mosca e vinse il concorso pianistico che avrebbe dovuto segnare il trionfo sovietico nella musica classica. A un certo punto si racconta della selezione per il concorso dei pianisti occidentali e – sorpresa! – spunta Neil Sedaka, che alla fine non partecipò. Fu una mossa lungimirante: Van Cliburn con la sua vittoria diventò un eroe nazionale negli Stati Uniti e Sedaka partì per una lunga carriera di musicista pop superleggero di enorme successo mondiale.

La #canzonedelgiorno non è una delle sue hit più famose, ma un singolo del 1960 che mi ha sempre divertito perché s’intitola come LA canzone dei Led Zeppelin, quella che ogni giovane chitarrista impara ancora oggi, sulle orme di Jimmy Page. Ottima per fare una domanda col trucco agli amici: “Di chi è Stairway to heaven?”.