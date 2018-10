Il 2018 è il centenario di Leonard Bernstein, direttore d’orchestra, compositore, pianista, educatore e chi più ne ha più ne metta. L’Accademia di Santa Cecilia di Roma, sotto la guida sempre sveglia di Antonio Pappano, ha inaugurato la stagione celebrando Lenny (lo chiamavano e lo chiamano ancora tutti così) con il lavoro che è sicuramente il più famoso della sua produzione, West Side story. Sono andato a sentirlo e mi è piaciuto tanto: un musical in forma di concerto è strano, ma in compenso è un’occasione speciale per sentire bene la musica anziché farsi distrarre da tutto il resto (compresa, se avete presente il film, la meravigliosa Natalie Wood del 1961).

Il piccolo omaggio della #canzonedelgiorno è il trascinante pezzo su meriti e demeriti di Puerto Rico e dell’emigrazione a New York. È un omaggio anche a Tatiana Troyanos, che in questa edizione discografica tirò fuori il suo grande talento di entertainer. Qui c’è il testo di Stephen Sondheim per il musical, che nella canzone di oggi dà il meglio di sé.