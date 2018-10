Era l’inizio degli anni ottanta e i Wall of Voodoo, band di Los Angeles capitanata da Stan Ridgway, avevano un sound tutto loro: tante tastiere, tanta distorsione e la passione per tante colonne sonore western di Ennio Morricone e dintorni. Il lato B del loro terzo album Call of the West, del 1982, cominciava con la #canzonedelgiorno. Poi Ridgway partì per un’interessante carriera solista e la band andò avanti fino al 1988. Il loro pezzo bandiera rimane questo.