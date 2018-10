Mai indietro

Era il 1989 quando i Commotions decisero di sciogliersi, così Lloyd Cole – cantante, chitarrista, autore e leader tuttofare della band – intraprese una carriera solista. Il suo primo album uscì nel 1990, cominciava con la #canzonedelgiorno, e per i suoi fan fu una bella sorpresa. Sono passati quasi trent’anni e Lloyd è sempre tranquillamente sulla breccia, con dischi da solo o band in continuo cambiamento, concerti, canzoni nuove e vecchie ed occasionali esperimenti (la sua musica elettronica è stupefacente). Ed è un modello di autarchia musicale assoluta: fa tutto da sé, dalle registrazioni alla vendita. Aspettiamo a vedere la prossima mossa: non delude mai.