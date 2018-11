My baby per sempre

Una sera ero con degli amici a una cena nella quale continuavamo a porci questioni senza molto senso, tipo qual è la più bella città del mondo, il più grande regista della storia del cinema, il più grande portiere e via dicendo, bicchiere dopo bicchiere. Mi ricordo ancora qual era secondo me la più bella canzone d’amore di tutti i tempi. Sono passati molti anni, ma mi sa che la penso ancora così: melodia indimenticabile, testo che riesce ad essere allegramente positivo, anziché un po’ lagnoso come nella maggior parte delle canzoni romantiche, e la produzione di Phil Spector che metteva a punto il suo spettacolare muro del suono, con mucchi di strumenti, eco e sovraincisioni a palate. È del 1963 e non invecchia mai. È la #canzonedelgiorno.