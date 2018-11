Sono una rock star!

Uno dice Bill Wyman e pensa al flemmatico bassista che dal 1963 al 1993 se ne stava zitto da una parte del palco a tenere in piedi la sezione ritmica dei Rolling Stones. Nel 1981, mentre insieme allagreatest rock’n’roll band in the world lavorava a Tattoo you, Bill scrisse anche una canzoncina buffa per conto suo e ne preparò il demo per Ian Dury. Poi invece la pubblicò lui, cantando il testo in quello che lui stesso definì “cockney french”. Oggi se la sono scordati quasi tutti (grazie al cielo). Però fa ridere. È la #canzonedelgiorno.