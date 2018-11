Ieri era il 7 novembre e una delle più grandi artiste della storia della musica pop rock folk jazz eccetera compiva 75 anni. Siamo in ritardo, ma non è mai troppo tardi per fare gli auguri a Joni Mitchell. Per celebrarla la #canzonedelgiorno è il pezzo che molti anni fa me la fece incontrare. È da Hejira, irripetibile album del 1976, e c’è anche Jaco Pastorius che ci fa una lezione sulle tante cose che si possono tirare fuori da un basso elettrico con tutti i suoi armonici.