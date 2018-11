Da qualche settimana è uscito il nuovo album di John Grant. Lui è un ottimo cantante, un uomo dalla vita quanto meno interessante e un grande performer: se vi capita andate a sentirlo in concerto. Nel 2010 fece uscire il suo primo disco solista, Queen of Denmark, che era davvero sensazionale tutto. La #canzonedelgiorno viene da lì e ha nel titolo un’attrice che è impossibile non amare. Il video è dal vivo.