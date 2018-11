Un affare di famiglia è il film di Hirokazu Koreeda che ha vinto il festival di Cannes di quest’anno. Da venerdì sto lavorando un articolo che ne parla, però lo cita sempre con il titolo inglese. Per me questo significa che appena accendo il computer mi si accende in testa la #canzonedelgiorno, immortale singolo degli Smiths del 1987. Ora tocca anche a voi.