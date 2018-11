Guarda a nord, guarda a ovest

I R.E.M. sono entrati nella mia vita nel 1988 con Green. Il singolo di maggior successo da quelli presi dall’album era la #canzonedelgiorno. All’epoca per capire di preciso il senso dei versi ero impazzito e non c’ero riuscito. Oggi, grazie alle meraviglie di internet, scopro che in sostanza avevo ragione: era un tentativo di Michael Stipe di fare una canzone bubblegum pop, supercanticchiabile e con un testo che non vuol dire niente. Secondo Peter Buck “è senza dubbio la canzone più scema che abbiamo mai scritto. E non è necessariamente un problema”.